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Россиянин в Крыму пытался подкупить таможенника для провоза валюты 

РИА Новости Крым 1 час назад
Россиянин в Крыму попался на взятке таможеннику для провоза валюты
Фото: РИА Новости
Сотрудники отдела по противодействию коррупции Крымской таможни пресекли попытку дать взятки сотруднику таможенного поста в Джанкое. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Въезжая на таможенную территорию ЕАЭС, гражданин России провозил наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тыс. долларов США. В нарушение требований таможенного законодательства данные денежные средства не были задекларированы. После того, как сотрудник таможенного поста выявил правонарушение, мужчина предложил ему взятку в размере 1 тыс. долларов США, чтобы избежать административной ответственности", — говорится в сообщении.

Таможенник от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа в отдел по противодействию коррупции.
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В отношении взяткодателя возбуждено административное дело по факту недекларирования наличных денег, а также уголовное дело о покушении на дачу взятки. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
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Происшествия , ЕАЭС , Джанкой , Республика Крым , США
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