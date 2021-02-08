Россиянин в Крыму попался на взятке таможеннику для провоза валюты

Сотрудники отдела по противодействию коррупции Крымской таможни пресекли попытку дать взятки сотруднику таможенного поста в Джанкое. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Въезжая на таможенную территорию ЕАЭС, гражданин России провозил наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тыс. долларов США. В нарушение требований таможенного законодательства данные денежные средства не были задекларированы. После того, как сотрудник таможенного поста выявил правонарушение, мужчина предложил ему взятку в размере 1 тыс. долларов США, чтобы избежать административной ответственности", — говорится в сообщении.

Таможенник от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа в отдел по противодействию коррупции.

В отношении взяткодателя возбуждено административное дело по факту недекларирования наличных денег, а также уголовное дело о покушении на дачу взятки. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.