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Москва

В Москве отец нечаянно выстрелил в сына из пневматики — СМИ 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
В Москве отец нечаянно выстрелил в сына из пневматики
Фото: РИА Новости
Полицейские проводят проверку обстоятельств ранения ребенка из пневматического ружья в иномарке в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточняется, 7 февраля в полицию из Морозовской детской городской клинической больницы поступила телефонограмма о том, что был доставлен двухлетний ребенок с диагнозом "точечная рана голеностопного сустава с инородным телом".

"В ходе проверки сообщения выяснилось, что в ребенка в салоне Range Rover из пневматической винтовки выстрелил его отец", — сказал собеседник агентства.

Как утверждает мать мальчика, выстрел был произведен непроизвольно.
По факту произошедшего начата доследственная проверка. Ранее сообщалось, что в ТиНАО подросток выстрелил в 10-летнего мальчика из пневматического оружия. Отмечалось, что между ребятами возник конфликт.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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