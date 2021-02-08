ФСБ задержала изготовителей поддельных документов для мигрантов 

«В рамках возбужденного следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московской области уголовного дела установлены и задержаны шесть человек, пресечена деятельность двух так называемых лабораторий (помещений с набором необходимого оборудования, образцами печатей и бланков)», — передает ТАСС сообщение УФСБ.