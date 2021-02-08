Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

ФСБ задержала изготовителей поддельных документов для мигрантов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
ФСБ задержала изготовителей поддельных документов для мигрантов
Фото: РИА Новости
ФСБ в Московском регионе задержала шесть членов межэтнической группы и пресекла работу двух лабораторий по изготовлению поддельных документов для мигрантов за прошедший год их незаконный доход от легализации более тысячи мигрантов превысил 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.
Совместно с УФСБ по Забайкальскому краю проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий в отношении организованной межэтнической группы, состоящей из граждан стран СНГ (общее количество участников составляет порядка 10 человек), которые создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконного въезда и пребывания граждан иностранных государств на территории Московского региона.

«В рамках возбужденного следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московской области уголовного дела установлены и задержаны шесть человек, пресечена деятельность двух так называемых лабораторий (помещений с набором необходимого оборудования, образцами печатей и бланков)», — передает ТАСС сообщение УФСБ.

Сотрудниками УФСБ проверено семь адресов проживания причастных к деятельности преступной группы. В управлении отметили, что преступное сообщество имеет связи в правоохранительных органах. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Напомним, в ноябре ФСБ задержала в Москве участников легализовавшей более 10 тыс. мигрантов группировки.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Подростки погасили Вечный огонь в Петербурге Подростки погасили Вечный огонь в Петербурге Спасатели нашли пропавших в горах Чечни сборщиков черемши Спасатели нашли пропавших в горах Чечни сборщиков черемши У москвички списали более 1 млн рублей через забытый в такси телефон У москвички списали более 1 млн рублей через забытый в такси телефон
Комментарии
Происшествия , ФСБ , МВД , ИТАР-ТАСС , Забайкальский Край , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
00:22
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
Армия Оружие
Названа причина задержания депутата Бондаренко
00:21
Названа причина задержания депутата Бондаренко
Происшествия
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
02:13
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
Происшествия Криминал
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Демонстрантов разогнали водометными пушками
00:24
Демонстрантов разогнали водометными пушками
В мире Происшествия
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
00:55
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
Армия
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
00:35
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
Армия
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
03:37
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
Общество
Видео испытаний Як-40 с электродвигателем
01:22
Видео испытаний Як-40 с электродвигателем
Наука и техника
Появилось видео новых пожаров в Австралии
01:16
Появилось видео новых пожаров в Австралии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение