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В Петербурге прокуратура спасла львенка от фотографов 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Петербурге прокуратура спасла львенка от фотографов
Фото: Центр "Велес"
Изъятый прокуратурой на фотосессии в Петербурге четырехмесячный львёнок чувствует себя хорошо, у него появился аппетит, сообщили в центре помощи диким животным "Велес", куда он был доставлен.

"Львенок немного в шоке от всего происходящего, но чувствует себя хорошо, аппетит нормальный. Ему четыре месяца, но выглядит на три", — рассказали РИА Новости в "Велесе".

Животное поступило к ним накануне, его привезли сотрудники природоохранной прокуратуры, которые изъяли львёнка на фотосессии, у хозяйки не оказалось подтверждающих и правоустанавливающих документов. Как сообщили в пресс-службе природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга, в ходе проверки было установлено, что львёнка ввезли на территорию города незаконно. Сейчас центр "Велес" выполняет функции временного содержания для таких животных.

"Использовать львят с чёрного рынка в своих целях — это довольно распространённый случай сейчас. У нас уже живут пять таких львят. Этот львенок оказался девочкой Кьярой, ее судьбу должна решить прокуратура, если хозяйка не докажет свое право владения, то, скорее всего, она останется у нас", — рассказал собеседник "Велеса".

По словам сотрудника центра "Велес", шансов на то, что львёнка приютит какой-нибудь зоопарк, немного.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Санкт-Петербург
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