В Петербурге прокуратура спасла львенка от фотографов 

"Использовать львят с чёрного рынка в своих целях — это довольно распространённый случай сейчас. У нас уже живут пять таких львят. Этот львенок оказался девочкой Кьярой, ее судьбу должна решить прокуратура, если хозяйка не докажет свое право владения, то, скорее всего, она останется у нас", — рассказал собеседник "Велеса".