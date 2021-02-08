В Петербурге прокуратура спасла львенка от фотографов 

Изъятый прокуратурой на фотосессии в Петербурге четырехмесячный львёнок чувствует себя хорошо, у него появился аппетит, сообщили в центре помощи диким животным "Велес", куда он был доставлен.
"Львенок немного в шоке от всего происходящего, но чувствует себя хорошо, аппетит нормальный. Ему четыре месяца, но выглядит на три", — рассказали РИА Новости в "Велесе".
Животное поступило к ним накануне, его привезли сотрудники природоохранной прокуратуры, которые изъяли львёнка на фотосессии, у хозяйки не оказалось подтверждающих и правоустанавливающих документов. Как сообщили в пресс-службе природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга, в ходе проверки было установлено, что львёнка ввезли на территорию города незаконно. Сейчас центр "Велес" выполняет функции временного содержания для таких животных.
"Использовать львят с чёрного рынка в своих целях — это довольно распространённый случай сейчас. У нас уже живут пять таких львят. Этот львенок оказался девочкой Кьярой, ее судьбу должна решить прокуратура, если хозяйка не докажет свое право владения, то, скорее всего, она останется у нас", — рассказал собеседник "Велеса".
По словам сотрудника центра "Велес", шансов на то, что львёнка приютит какой-нибудь зоопарк, немного.