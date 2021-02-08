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Москва

Обгоревший в центре Москвы мужчина умер в больнице 

News.ru 1 час назад
Обгоревший в центре Москвы мужчина умер в больнице
Фото: ТАСС
Мужчина, который пытался покончить с собой на Тверской улице в Москве, умер в больнице от полученных ожогов. Он скончался спустя девять дней после инцидента, который произошёл 31 января.
По данным агентства ТАСС, которое ссылается на источник в медицинских службах столицы, врачи, несмотря на все предпринятые усилия, не смогли спасти пациента. Его смерть была констатирована в ночь на 8 февраля.
31 января на центральных улицах Москвы проходила несанкционированная акция против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии.
В разгар протестов один из мужчин поджёг себя. Он получил 70% ожогов тела, 50% из которых были глубокими. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Позднее выяснилось, что инцидент не был связан с несогласованной акцией. Причиной случившегося стали личные проблемы, связанные с разделом имущества и долгами. Кроме того, мужчина состоял на учёте в психоневрологическом диспансере, писал NEWS.ru.
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Происшествия , Алексей Навальный
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