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Москва

В Москве мужчину госпитализировали после попытки покончить с собой в изоляторе 

ТАСС и ещё 2 8 февраля 2021
Мужчина попытался покончить с собой в московском изоляторе
Фото: ТАСС
Мужчина госпитализирован из столичного изолятора на Петровке после попытки свести счеты с жизнью. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В понедельник во второй половине дня содержащийся в ИВС на Петровке совершил попытку самоубийства. Его в сопровождении полицейских доставили в институт Склифосовского и госпитализировали в реанимацию", — рассказал собеседник агентства.

Мужчина проходит подозреваемым по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков. По факту попытки суицида проводится доследственная проверка.
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Происшествия , Самоубийство , Москва
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