Мужчина попытался покончить с собой в московском изоляторе

Мужчина госпитализирован из столичного изолятора на Петровке после попытки свести счеты с жизнью. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В понедельник во второй половине дня содержащийся в ИВС на Петровке совершил попытку самоубийства. Его в сопровождении полицейских доставили в институт Склифосовского и госпитализировали в реанимацию", — рассказал собеседник агентства.

Мужчина проходит подозреваемым по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков. По факту попытки суицида проводится доследственная проверка.