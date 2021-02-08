Москвич умер в больнице после попытки самосожжения на Тверской

Житель столицы умер спустя восемь дней после попытки самоубийства в центре Москвы сообщает Telegram-канал Baza. Мужчина так и не пришел в себя.

Инцидент произошел на улице Тверской 31 января. Москвич Виктор Руденко посреди бела дня облил себя бензином и поджег. Одежда на нем вспыхнула в одно мгновение. Проходящий мимо лейтенант полиции и случайные очевидцы бросились мужчине на помощь. Сообща им удалось сбить пламя. Медики госпитализировали пострадавшего, у которого были диагностированы ожоги 60% тела.

Журналисты выяснили, что демонстративное самоубийство Руденко запланировал якобы от бессилия перед мошенниками, которые обманным путем завладели его квартирой. При этом отмечалось, что на протяжении нескольких десятков лет пострадавший состоял на учете в психо-неврологическом диспансере.

Восемь дней Руденко находился в реанимации. 8 февраля медики констатировали его смерть. Мужчина умер, не приходя в сознание.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Симферополе скончался пожилой мужчина, который поджёг себя в Приморском парке Ялты в знак протеста против сноса кафе. Таким образом он решил выразить несогласие с несправедливыми, по его мнению, действиями городских властей.