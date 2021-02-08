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В горах Чечни исчезла группа из 14 человек 

Артём Кульша 1 час назад
В горах Чечни исчезла группа из 14 человек
Фото: РИА Новости
В горах в Чечне пропали 14 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Собеседник в экстренных службах рассказал агентству, что утром 7 февраля группа из 14 жителей села Ачхой-Мартана ушла для сбора черемши в горно-лесистую местность в районе села Бамут, после чего пропала. В настоящее время спасатели ведут их поиск. Он осложняется тем, что в местности пропажи людей отсутствует сотовая связь.
В управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Чечне подтвердили эту информацию. Там рассказали, что от МЧС в поисках участвуют 43 человека, в том числе кинологический расчет. Также в них задействованы сотрудники Министерства внутренних дел и волонтеры.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассказали о разработке проекта закона, согласно которому сведения радиоэлектронных средств операторов связи о геолокации смартфонов смогут передаваться без судебного решения по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.
Заместитель главы Минцифры Олег Иванов объяснил, что нововведение позволит эффективнее искать пропавших без вести людей.
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Комментарии
Происшествия , Олег Иванов , МЧС , МВД
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