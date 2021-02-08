В горах Чечни исчезла группа из 14 человек 

В горах в Чечне пропали 14 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник в экстренных службах рассказал агентству, что утром 7 февраля группа из 14 жителей села Ачхой-Мартана ушла для сбора черемши в горно-лесистую местность в районе села Бамут, после чего пропала. В настоящее время спасатели ведут их поиск. Он осложняется тем, что в местности пропажи людей отсутствует сотовая связь.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассказали о разработке проекта закона, согласно которому сведения радиоэлектронных средств операторов связи о геолокации смартфонов смогут передаваться без судебного решения по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.