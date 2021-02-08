Пьяная россиянка зарезала двухлетнюю внучку 

Жительница Оренбургской области задержана по подозрению в убийстве внучки. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Прошедшей ночью неподалеку от многоквартирного жилого дома на улице Короленко в городе Орске было обнаружено тело двухлетней девочки со множественными колото-резаными ранами в области шеи.

По подозрению в убийстве ребенка была задержана его 60-летняя бабушка. Согласно версии следствия, она совершила преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» (наказывается лишением свободы вплоть до пожизненного).

«Для дачи процессуальной оценки действиям работников органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая смерть человека" (наказывается вплоть до лишения свободы на пять лет. — Прим. ред.)», — сообщили в пресс-службе СК.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», в частном доме в городе Энгельсе Саратовской области 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, которого друг попросил присмотреть за своим шестилетним пасынком, нанес ребенку ножом не менее семи ударов в область шеи и спины. Мальчик скончался на месте от полученных травм. В отношении его убийцы было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Мужчина был задержан.