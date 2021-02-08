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Москва

Депутат областной думы от КПРФ задержан в Саратове 

Павел Тиунов 51 минуту назад
Полицейские задержали депутата саратовской областной думы Николая Бондаренко, сообщает в своем Telegram-канале глава местного обкома КПРФ Ольга Алимова. Парламентарий стал известен широкому кругу общественности, когда попробовал прожить целый месяц на 3,5 тысячи рублей.
Алимова отметила, что правоохранители задержали Бонаренко в подъезде на выходе из квартиры. Неназванный собеседник издания «Свободные новости», знакомый с ситуацией, отметил, что полицейские буквально выманили депутата, заявив, что его автомобиль мешает проезду. Парламентарий, не ожидая, что за дверью стоят силовики, открыл дверь, и был задержан. Бондаренко увезли отдел полиции №6 УМВД Саратова.
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Ольга Алимова, комментируя ситуацию, назвала несколько версий причин задержания депутата. Она предположила, что правоохранители могли отреагировать на растяжку в областной думе с надписью «Нет политическим репрессиям!» или помощь Бондаренко задержанным на протестной акции. Также она напомнила, что парламентарий изъявлял желание поучаствовать в выборах в Госдуму, на которых его основным соперником может стать действующий спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Глава фракции КПРФ в саратовской думе Александр Анидалов заявил изданию «Версия-Саратов», что в настоящее время в отношении Бондаренко полицейские составляют протокол за участие в несанкционированном митинге.
Как сообщал «Рамблер», Николай Бондаренко приобрел популярность федерального масштаба после того, как на своем примере попытался опровергнуть слова саратовского министра труда о том, что среднестатистический россиянин сможет прожить в месяц на 3,5 тысячи рублей.
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Происшествия , Видео , Ольга Алимова , Вячеслав Володин , Александр Анидалов , Николай Бондаренко , МВД , Госдума , КПРФ
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