Депутат областной думы от КПРФ задержан в Саратове 

Алимова отметила, что правоохранители задержали Бонаренко в подъезде на выходе из квартиры. Неназванный собеседник издания «Свободные новости», знакомый с ситуацией, отметил, что полицейские буквально выманили депутата, заявив, что его автомобиль мешает проезду. Парламентарий, не ожидая, что за дверью стоят силовики, открыл дверь, и был задержан. Бондаренко увезли отдел полиции №6 УМВД Саратова.

Ольга Алимова, комментируя ситуацию, назвала несколько версий причин задержания депутата. Она предположила, что правоохранители могли отреагировать на растяжку в областной думе с надписью «Нет политическим репрессиям!» или помощь Бондаренко задержанным на протестной акции. Также она напомнила, что парламентарий изъявлял желание поучаствовать в выборах в Госдуму , на которых его основным соперником может стать действующий спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

Глава фракции КПРФ в саратовской думе Александр Анидалов заявил изданию «Версия-Саратов», что в настоящее время в отношении Бондаренко полицейские составляют протокол за участие в несанкционированном митинге.

Как сообщал «Рамблер», Николай Бондаренко приобрел популярность федерального масштаба после того, как на своем примере попытался опровергнуть слова саратовского министра труда о том, что среднестатистический россиянин сможет прожить в месяц на 3,5 тысячи рублей.