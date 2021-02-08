Подростки погасили Вечный огонь в Петербурге 

«7 февраля около четырех часов дня в полицию поступило сообщение о том, что в Дворцовом парке, на мемориале Неизвестному солдату не горит Вечный огонь… В результате расследования полицейские установили, что к инциденту причастны подростки. Четверо несовершеннолетних, от 10 до 12 лет, находились у мемориала, после чего один из подростков бросил комок снега в огонь, в результате чего пламя погасло», — передает РИА «Новости» сообщение главка.