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Подростки погасили Вечный огонь в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 2 часа назад
Подростки погасили Вечный огонь в Петербурге
Фото: РИА Новости
Школьники погасили Вечный огонь на мемориале Неизвестному солдату в Петербурге, их личности установлены, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«7 февраля около четырех часов дня в полицию поступило сообщение о том, что в Дворцовом парке, на мемориале Неизвестному солдату не горит Вечный огонь… В результате расследования полицейские установили, что к инциденту причастны подростки. Четверо несовершеннолетних, от 10 до 12 лет, находились у мемориала, после чего один из подростков бросил комок снега в огонь, в результате чего пламя погасло», — передает РИА «Новости» сообщение главка.

По данным пресс-службы, специалисты оперативно восстановили горение Вечного огня. С детьми и их родителями провели профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Напомним, в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге на Марсовом поле подросток забросал снегом Вечный огонь.
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Комментарии
Происшествия , МВД , РИА Новости , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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