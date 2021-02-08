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В Югре задержали бизнесмена Андрея Копайгору 

ТАСС 2 часа назад
В Югре задержали бизнесмена Андрея Копайгору
Фото: РИА Новости
Силовики задержали в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) бизнесмена Андрея Копайгору, ведущего предпринимательскую деятельность в строительной сфере, по подозрению в покушении на мошенничество. После задержания ему стало плохо, он госпитализирован, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщил в понедельник ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Копайгора задержан в Сургуте по ч. 4 ст. 159 УК РФ через ч. 3 ст. 30 УК РФ — речь про покушение на мошенничество. Ему стало плохо после задержания, он был госпитализирован. Сейчас находится в больнице", — сказал собеседник агентства.

По его словам, решается вопрос об избрании бизнесмену меры пресечения. Собеседник агентства добавил, что силовики подозревают Копайгору в умышленном доведении до банкротства принадлежащего ему завода "Элкап". По данным картотеки арбитражных дел, завод с мая 2020 года проходит процедуру банкротства. Ранее Следственный комитет проверял действия руководства компании на предмет умышленного доведения предприятия до банкротства.
Осенью 2020 года свыше 200 сотрудников "Элкап" массово жаловались на невыплату зарплаты на сумму более 29 млн рублей. Решение данного вопроса контролировалось прокуратурой ХМАО.
ТАСС пока не располагает комментарием пресс-службы регионального управления МВД.
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Комментарии
Происшествия , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Сургут , Ханты-Мансийск , Ханты-Мансийский автономный округ
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