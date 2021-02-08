В Югре задержали бизнесмена Андрея Копайгору 

"Копайгора задержан в Сургуте по ч. 4 ст. 159 УК РФ через ч. 3 ст. 30 УК РФ — речь про покушение на мошенничество. Ему стало плохо после задержания, он был госпитализирован. Сейчас находится в больнице", — сказал собеседник агентства.