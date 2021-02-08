Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку

Оренбургской области задержана 60-летняя местная жительница по подозрению в убийстве своей 2-летней внучки. Видео с места происшествия публикует телеканал «НТВ».

По предварительным данным, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения пенсионерка напала на девочку с ножом в Орске, ребенок получил множественные колото-резаные раны. Тело малышки было обнаружено в ночь на понедельник около многоквартирного дома, расположенного на улице Короленко.

Возбуждено уголовное дело, на месте работают правоохранители.