На Алтае четверо россиян погибли из-за схода снега с крыши 

Четыре человека погибли в результате схода снежного покрова с крыши зернохранилища в Алтайском крае . Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Инцидент произошел в селе Смазневе в Заринском районе. В результате него восемь человек попали под завал. Поисковые отряды уже извлекли их всех из-под завала, четверых — погибшими. Один выживший был доставлен в больницу, остальные отказались от госпитализации.

Александр Макаров. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и поручил заместителю председателя правительства края Александру Лукьянову выехать в Заринский район для организации неотложных мероприятий по изучению причин произошедшего. Также на место выехал глава регионального управления МЧС

Томенко поручил всем руководителям краевых органов исполнительной власти обратить внимание на опасность схода снежных покровов в связи с теплой погодой и принять неотложные меры по предотвращению возможных происшествий.