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Москва

В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за сообщений о «минировании» 

Газета.Ru 1 час назад
В школах Дальнего Востока отменили занятия из-за «минирований»
Фото: РИА Новости
Занятия массово отменены в школах в ряде городов Дальнего востоке из-за сообщений о «минированиях». Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что первыми подобные сообщения получили Сахалин и Курильские острова, где впоследствии отменили занятия в 149 школах. «Сигналы» такого рода также были направлены в ряд муниципалитетов Приморья, в Спасске-Дальнем и Спасском районе временно отказались от занятий.
Также были отменены уроки в первую смену во всех образовательных учреждениях Благовещенска. В городе Тында на севере Амурской области дети не смогут посетить школы в течение дня.
Эвакуации прошли и в школах четырех районов Чукотки, а в Красноярске приняли решение отменить занятия первой смены во всех общеобразовательных учебных заведений.
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Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Ранее сообщалось, что занятия в школах Приамурья отменены из-за сообщений о минировании.
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