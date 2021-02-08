Российские школы проверили после угрозы минирования 

Школы в нескольких городах России проверили после сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что после волны сообщений об угрозах проверили все школы Москвы и Подмосковья. Взрывных устройств там не обнаружили.

Сейчас полиция изучает сообщения об угрозе взрывов. «8 февраля в московскую полицию обратился мужчина, который заявил о том, что в социальной сети Likee его дочь, ученица четвертого класса, увидела сообщение о "минировании" порядка 20 тысяч школ по всей России», — сообщил собеседник ТАСС.