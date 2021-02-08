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Москва

На российской свалке нашли человеческую голову 

Lenta.ru и ещё 2 7 часов назад
На российской свалке нашли человеческую голову
Фото: РИА Новости
В Челябинской области на свалке обнаружена человеческая голова, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Владимир Шишков.
По его словам, останки 6 февраля обнаружили собаки на свалке в Агаповском районе области. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи устанавливают давность смерти человека, его личность и обстоятельства гибели.
По предварительным данным, погибший был бездомным. В настоящее время проверяется база пропавших без вести.
22 мая 2020 года сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения головы мужчины на северо-западе столицы. В лесополосе в районе улицы Планерная была найдена голова неизвестного в мусорном пакете, в связи с чем возбуждено уголовное дело об убийстве.
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Происшествия , Москва , Челябинская Область
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