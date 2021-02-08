На российской свалке нашли человеческую голову 

Челябинской области на свалке обнаружена человеческая голова, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Владимир Шишков.

По его словам, останки 6 февраля обнаружили собаки на свалке в Агаповском районе области. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи устанавливают давность смерти человека, его личность и обстоятельства гибели.

По предварительным данным, погибший был бездомным. В настоящее время проверяется база пропавших без вести.

22 мая 2020 года сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения головы мужчины на северо-западе столицы. В лесополосе в районе улицы Планерная была найдена голова неизвестного в мусорном пакете, в связи с чем возбуждено уголовное дело об убийстве.