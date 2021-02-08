У семьи единственного космонавта Украины Леонида Каденюка серьезные проблемы: элитную квартиру в центре столицы, которая осталась после смерти космонавта, у жены и сына хотят отобрать. Появились два претендента на недвижимое имущество, на семью оказывают психологическое давление.

Неизвестные угрожают расправой

В конце января с разницей в несколько дней были две даты, связанные с жизнью и смертью единственного космонавта Украины Леонида Каденюка — 28 января 1951 года он родился, а 31 января 2018 года он умер. Но в эти дни никто, кроме родных и коллег, не вспомнил о Герое Украины. Его и в последние годы жизни не сильно баловали вниманием — космонавт на пенсии доживал скромно и тихо — состояния не накопил, влиятельных друзей не приобрел. Но после смерти попал в эпицентр аферы.

Вот уже три года на мобильный телефон 36-летнего сына космонавта Дмитрия Каденюка регулярно поступают угрозы физической расправы. «Чтоб вы сдохли! Вы не имеете права здесь жить!» — говорит неизвестный. И так по несколько десятков звонков в день. Звонки поступают с разных номеров. Дмитрий обратился с заявлением в полицию Печерского района Киева , и по данному факту начато расследование по ч. 1 ст. 129 УК Украины «Угроза убийством». Потерпевший не исключает, что угрозы могут быть связаны с открытым ранее уголовным производством по факту подделки документов с целью завладения их квартирой на бульваре Леси Украинки, во владение которой вот уже несколько лет после смерти космонавта не может вступить супруга.

За элитную недвижимость, единственную собственность космонавта Каденюка, после его смерти развернулась настоящая битва. На семикомнатную квартиру площадью 215 кв. м рыночной стоимостью около миллиона долларов, кроме вдовы, претендует незнакомый мужчина и сын от первого брака космонавта. Притом что о незнакомом до этого наследнике супруга узнала тогда, когда пришла к нотариусу, чтобы вступить в наследство. Как оказалось, Вера Каденюк не единственная, заявившая права на квартиру.

Наследники активизировались

Через два месяца после смерти космонавта, в марте 2018 года, к нотариусу обратился якобы дальний родственник Каденюка, некто Игорь Кизленко 57 лет от роду, который заявил, что якобы перед смертью космонавт ему завещал свою квартиру и прочее имущество. И даже принес документ. Для родных Леонида Каденюка это была неожиданно. Об этом родственнике они услышали впервые. Он никогда не появлялся в их доме, в их жизни — не звонил, не писал. К тому же было сложно поверить, что космонавт все оформил на чужого человека, а не на близких.

С заявлением об афере в полицию обратился сын Дмитрий. Полиция начала расследование по ст. 358 УК Украины — подделка и использование заведомо поддельных документов. А сама квартира зависла в воздухе. По закону она должна была отойти прямым родственникам. Но в наследство семья вступить не может, ведь на квартиру есть еще другие претенденты. Как оказалось, кроме никому не известного дальнего родственника, получить в наследство недвижимость не против и его сын от первого брака Владимир — он военный и живет в Подмосковье вместе с матерью. Он тоже подал заявление на наследство. Как рассказывала Вера Каденюк журналистам, Владимиру Колеватову с матерью Каденюк оставил трехкомнатную квартиру в Звездном городке. Платил алименты, помогал.

А киевскую, из-за которой разгорелся скандал, космонавт получил от государства через 35 лет после первого брака. Леонид Каденюк хотел переписать ее на младшего сына, но не успел. Теперь старший сын требует выплатить ему треть стоимости квартиры в Киеве. Притом что сам Владимир ни на похороны отца не приехал, ни даже не удосужился позвонить. Продать квартиру и отдать часть денег сыну от первого брака Вера Каденюк не может, у нее даже нет денег судиться с «дальним родственником» Кизленко. Хотя, как заверяют юристы, шансов отобрать квартиру у Кизленко минимальны, в данное время проверяют подлинность завещания, которое он принес.

С прямым наследником лучше договориться мирно — отдать причитающуюся ему часть. Но вдова живет на военную пенсию мужа и еще и работает переводчиком в Малой академии наук , где юристом работает сын. И сегодня семья космонавта осталась без помощи и без поддержки. О единственном украинском космонавте все забыли.

Умер на лавочке

Полет космического шаттла «Колумбия» в ноябре 1997-го стал одним из центральных событий независимой Украины. Потому что вместе с астронавтами из Японии и США на орбите впервые побывал и украинец.

Леонида Каденюка отобрали из сотен отечественных летчиков, и курс подготовки от НАСА он прошел с легкостью. По специальности был биологом, на «Колумбии» исследовал влияние невесомости на растения.

Космическому делу Каденюк отдал всю жизнь. И постоянно следил за своим здоровьем, не оставляя надежды снова побывать на орбите. Три раза в неделю пробегал по 10 километров. В 67 лет во время пробежки у космонавта не выдержало сердце. Скорая ехала очень долго, он умер до ее приезда на лавочке в сквере. Смерть мужа не прошла бесследно, с инсультом Веру Каденюк госпитализировали в тот же день. А через полгода был еще один.

И вот теперь вдова первого космонавта Украины рискует остаться без квартиры.