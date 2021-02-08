6 февраля в Махачкале произошло зверское убийство двух девушек. Обезображенные тела убитых накануне были обнаружены в ванной комнате в квартире на проспекте Петра I. Жертвы были проститутками. Злоумышленник пригласил в квартиру двух девушек. Они пришли в гости, но наотрез отказались заниматься с преступником сексом, потому что у него не было денег. Мужчина пришел в ярость, зарезал девушек и скрылся. В течение суток сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Дагестан подозреваемый в совершении тяжкого преступления был установлен и задержан. В ходе задержания подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям, один из сотрудников уголовного розыска получил ножевые ранения.
Видео с места убийства проституток в Махачкале
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