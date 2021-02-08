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Ребенок выпал из окна больницы в Чите 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Ребенок выпал из окна больницы в Чите
Фото: РИА Новости
В Чите малолетний ребенок выпал из окна областной детской клинической больницы. Об этом сообщает портал Чита.ру. СМИ отмечает, что шестилетний мальчик упал с высоты третьего этажа.
В результате он получил тяжелые травмы мозга и переломы. На данный момент он находится в реанимации в состоянии комы.
Главврач детской больницы Владимир Комаров подчеркнул, что это произошло по причине несчастного случая.
Сотрудники следственного управления СК по Забайкальскому краю инициировали по данному факту проверку, в рамках которой произвели осмотр места инцидента, изъяли данные камер видеонаблюдения. Ими будет дана правовая оценка действий медперсонала.
Кроме того, будет установлена причина госпитализации мальчика без родителей: матери было отказано в совместном проживании с сыном в одной палате. Ранее житель Воронежа выпал из окна на коляску с младенцем.
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Происшествия , Владимир Комаров , СКР , Воронеж , Воронежская Область , Забайкальский Край , Чита
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