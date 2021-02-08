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Москва

Видео разгрома магазина пьяным покупателем с ножом 

Вадим Дроздов 37 минут назад
6 февраля в Новосибирске неизвестный мужчина устроил разгром в одном из продуктовых магазинов города. Мужчина набросился на стеклянные витрины и начал расшвыривать товар. В результате случившегося порезы от битого стекла получил сам нападавший и директор магазина. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и обнаружили нападавшего среди груды стекла и товаров. Задержанного доставили в отдел полиции, где его осмотрели врачи. По факту случившегося проводится проверка, устанавливается сумма ущерба, пояснили в региональном ГУ МВД. Дебошир определили в специальное медучреждение. Разгром произошел в магазине продуктов по адресу улица Никитина дом 130к1.
Происшествия , Видео , МВД
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