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Москва

Опубликовано видео схода ледника в Гималаях 

Вадим Дроздов 43 минуты назад
7 февраля в индийском штате Уттаракханд при сходе ледника пропали без вести около 150 человек. С большой долей вероятности большинство из них погибли. Ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга, вызвав наводнение в высокогорных районах. Власти, опасаясь за безопасность людей, начали эвакуацию тысяч людей из поселений, расположенных ниже гидроэлектростанции. Многие дома, расположенные вблизи реки были разрушены. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды для недопущения дальнейшего ущерба. Главный министр призвал население не поддаваться панике и не распространять непроверенные видеозаписи.
Происшествия , Видео
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