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Москва

Задержание террористов в Дагестане сняли на видео 

Вадим Дроздов 49 минут назад
6 февраля Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала видео задержания двух террористов на территории республики Дагестан. На видео сотрудники ФСБ обыскивают лежащих на земле подозреваемых и затем уводят их. Также в видео присутствует отрывок из признания подозреваемого в том, что участники группы хотели устроить взрыв в Дербентском районе.
«Хотели взорвать отдел. Всё необходимое мы взяли, бомбу тоже. Пистолет тоже взяли. Но не получилось — нас схватили, забрали оружие, и гранаты, и взрывчатые вещества», — рассказал один из задержанных.
При обыске тайника террористов были изъяты снайперские винтовки, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Происшествия , Видео , ФСБ
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