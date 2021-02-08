Задержание террористов в Дагестане сняли на видео 

6 февраля Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала видео задержания двух террористов на территории республики Дагестан . На видео сотрудники ФСБ обыскивают лежащих на земле подозреваемых и затем уводят их. Также в видео присутствует отрывок из признания подозреваемого в том, что участники группы хотели устроить взрыв в Дербентском районе.

«Хотели взорвать отдел. Всё необходимое мы взяли, бомбу тоже. Пистолет тоже взяли. Но не получилось — нас схватили, забрали оружие, и гранаты, и взрывчатые вещества», — рассказал один из задержанных.

При обыске тайника террористов были изъяты снайперские винтовки, огнестрельное оружие и боеприпасы.