Видео с места смертельного отравления газом 

7 февраля в подмосковном городе Щелково три человека, в том числе ребенок, погибли, предположительно, из-за отравления газом. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту произошедшего.

Около 7:00 по московскому времени мужчина позвонил в службу скорой помощи и сообщил о плохом самочувствии и о запахе газа в квартире. Прибывшие на место врачи обнаружили супругов и их пятилетнего сына без признаков жизни. Находившуюся в бессознательном состоянии их 14-летнюю дочь госпитализировали. Об этом сообщили в ведомстве.