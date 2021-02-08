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Ребенок выжил после падения из окна больницы в Забайкалье 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Ребенок выжил после падения из окна больницы в Забайкалье
Фото: РИА Новости
Пятилетний мальчик выпал из окна детской клинической больницы Забайкальского края, он находится в реанимации.

«Прокуратура Забайкальского края организовала проверку информации о получении телесных повреждений пятилетним ребенком, находящимся на лечении в краевой детской клинической больницы, выпавшим из окна 7 февраля», — передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы региональной прокуратуры.

В региональном минздраве сообщили, что в настоящее время мальчик находится в реанимации.
Ранее в Кирове из окна пятого этажа жилого дома выпал полуторагодовалый мальчик, ребенку удалось выжить, его госпитализировали.
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