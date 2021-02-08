Ребенок выжил после падения из окна больницы в Забайкалье 

«Прокуратура Забайкальского края организовала проверку информации о получении телесных повреждений пятилетним ребенком, находящимся на лечении в краевой детской клинической больницы, выпавшим из окна 7 февраля», — передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы региональной прокуратуры.