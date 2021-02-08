Ребенок выжил после падения из окна больницы в Забайкалье 

Пятилетний мальчик выпал из окна детской клинической больницы Забайкальского края, он находится в реанимации.
«Прокуратура Забайкальского края организовала проверку информации о получении телесных повреждений пятилетним ребенком, находящимся на лечении в краевой детской клинической больницы, выпавшим из окна 7 февраля», — передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы региональной прокуратуры.
В региональном минздраве сообщили, что в настоящее время мальчик находится в реанимации.
Ранее в Кирове из окна пятого этажа жилого дома выпал полуторагодовалый мальчик, ребенку удалось выжить, его госпитализировали.