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Москва

Сотни школ эвакуировали на Дальнем Востоке из-за «минирования» 

News.ru 47 минут назад
В российском регионе массово эвакуировали школы
Фото: globallookpress.com
149 школ эвакуировали на Сахалине из-за сообщений о минировании. В Центре управления регионом рассказали, что ведётся проверка учебных заведений Южно-Сахалинска и Корсаково.
Губернатор региона Валерий Лимаренко рассказал, что дети вернутся в классы по завершению проверки.

Учебный процесс будет возобновлён после того, как убедимся, что всё в порядке, — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме Сахалина, звонки о «минировании» поступили в Амурской области. Это подтвердили в администрации Благовещенска, пишет ТАСС.

В связи с поступившим сообщением о минировании российских школ отменены уроки в первую смену во всех образовательных учреждениях Благовещенска, — сообщили в Минобразования региона.

Решения по второй смене пока нет. Оно будет принято после проверки школ.
Руководство регионов призывает отнесись к происходящему с пониманием, потому что речь идёт о безопасности детей.
Ранее NEWS.ru рассказал историю директора школы в Каспийске, который подал заявление об уходе после того, как его уличили в краже продуктов из школы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии дагестанского города.
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Происшествия , Криминал , Валерий Лимаренко , ИТАР-ТАСС , Амурская Область , Благовещенск
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