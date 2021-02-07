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В Чечне задержали двух предполагаемых пособников банды Бютукаева 

ТАСС 33 минуты назад
В Чечне задержали двух пособников банды Бютукаева
Фото: РИА Новости
Двое жителей Чечни, подозреваемых в пособничестве участнику бандгруппы ликвидированного боевика Аслана Бютукаева, задержаны в республике. Об этом сообщил журналистам помощник главы региона, министр информации и печати региона Ахмед Дудаев.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании им меры пресечения.

"Исаева и Магомадова опросили в присутствии их отца, и в результате информация подтвердилась. Они дали признательные показания о том, что занимались пособничеством члену НВФ Борчишвили Рустаму, который входил в террористическую группу Аслана Бютукаева, уничтоженного 20 января этого года на окраине села Катыр-Юрт. После проведения следственных действий Исаев и Магомадов будут содержаться в ИВС ОМВД России по Урус-Мартановскому району", — сообщил Дудаев.

20 января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении в регионе пяти членов банды Аслана Бютукаева, включая ее лидера, причастного к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году. Кадыров также сообщал, что уничтоженные в Чечне бандиты из группы Бютукаева были последними в регионе, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность.
В октябре 2016 года МВД Чечни объявило денежное вознаграждение за информацию о местонахождении участников и главарей бандгрупп, действующих на территории Чечни, Ингушетии и Дагестана. В частности, за информацию о нахождении Бютукаева было объявлено вознаграждение в 5 млн рублей. В отношении всех разыскиваемых возбуждены уголовные дела по статье 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем").
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Происшествия , Рамзан Кадыров , Аслан Бютукаев , Аэропорт Домодедово , МВД , Домодедово , Московская область , Республика Ингушетия
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