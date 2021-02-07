В Чечне задержали двух пособников банды Бютукаева

"Исаева и Магомадова опросили в присутствии их отца, и в результате информация подтвердилась. Они дали признательные показания о том, что занимались пособничеством члену НВФ Борчишвили Рустаму, который входил в террористическую группу Аслана Бютукаева, уничтоженного 20 января этого года на окраине села Катыр-Юрт. После проведения следственных действий Исаев и Магомадов будут содержаться в ИВС ОМВД России по Урус-Мартановскому району", — сообщил Дудаев.