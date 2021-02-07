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Москва

В Киеве ограбили квартиру гендиректора заблокированных телеканалов 

Lenta.ru 26 минут назад
В Киеве воры ограбили квартиру генерального директора медиахолдинга «Новости», в который входят заблокированные телеканалы ZIK, NewsOne и «112 Украина», Алексея Семенова. Об этом сообщает Obozrevatel.
По информации источников издания, воры проникли в квартиру продюсера в элитном жилом комплексе 6 февраля между 18 и 19 часами. Им удалось забрать около 120 тысяч долларов и драгоценности на 180 тысяч долларов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканала «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После этого они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что каналы занимались информационным терроризмом и угрожали безопасности страны, будучи «инструментами пропаганды Кремля».
Заблокированные на Украине телеканалы обратились в ЕС, ПАСЕ и ОБСЕ
Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил о зачистке свободы слова «заокеанскими хозяевами» Зеленского.
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Комментарии 3
Происшествия , Видео , Виктор Медведчук , Тарас Козак , Владимир Зеленский , Алексей Семенов , Александр Ткаченко , ЕС , ОБСЕ , Киев
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