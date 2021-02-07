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Москва

Пашаев объяснил перевод Ефремова в Москву 

Lenta.ru 38 минут назад
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил перевод актера в Москву. Об этом он рассказал изданию «Московский комсомолец».
Пашаев предположил, что осужденного за ДТП со смертельным исходом Ефремова доставили в столицу для очной ставки. Он подчеркнул, что все зависит от того, какие показания даст актер в ходе следствия.

«Если он скажет все, как есть, то дело закроют. Если начнет фантазировать, будет разбирательство», — отметил адвокат.

В беседе с корреспондентами издания, он заявил, что настаивает на правдивости показаний свидетелей. Адвокат также уверен, что на Ефремова оказывают давление.

«Никто не мешал допросить его в колонии по поручению следователя, но кому-то понадобилось мотать его по этапу. Однако его повезли в Москву, чтобы додавить это дело о лжесвидетельстве», — объяснил перевод осужденного артиста Пашаев.

Осуждённый Ефремов «исчез» из колонии
В пятницу, 5 февраля во ФСИН раскрыли причину перевода Ефремова из колонии в Белгородской области, где он отбывал наказание, в Москву. В ведомстве пояснили, что осужденного этапировали в один из следственных изоляторов столицы для участия в следственных действиях.
Ранее МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, заявивших, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.
Михаил Ефремов осужден на 7,5 года за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.
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Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , МВД , ФСИН , Москва
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