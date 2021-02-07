На Тенерифе жестоко убили россиянина

Полиция Тенерифе , главного острова Канарского архипелага, расследует жестокое убийство русского мужчины, сообщает местное издание Diario de Avisos.

Сообщается, что убитый скончался из-за множественных ранений острым предметом. Тело было обнаружено 6 февраля в районе Коста-Адехе на юге острова.

Как сообщает издание со ссылкой на неофициальные выводы следователей, есть вероятность, что убийство связано с семейной ссорой, произошедшей утром 6 февраля в одном из домов в Коста-Адехе, где проживает семья из России.

Дальнейшие подробности пока не сообщаются. Известно лишь, что полиция и следователи тщательно работают, чтобы раскрыть преступление.