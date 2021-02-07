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На Тенерифе полиция расследует жестокое убийство россиянина 

Российская Газета 56 минут назад
На Тенерифе жестоко убили россиянина
Фото: globallookpress.com
Полиция Тенерифе, главного острова Канарского архипелага, расследует жестокое убийство русского мужчины, сообщает местное издание Diario de Avisos.
Сообщается, что убитый скончался из-за множественных ранений острым предметом. Тело было обнаружено 6 февраля в районе Коста-Адехе на юге острова.
Как сообщает издание со ссылкой на неофициальные выводы следователей, есть вероятность, что убийство связано с семейной ссорой, произошедшей утром 6 февраля в одном из домов в Коста-Адехе, где проживает семья из России.
Дальнейшие подробности пока не сообщаются. Известно лишь, что полиция и следователи тщательно работают, чтобы раскрыть преступление.
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Происшествия , Испания , Тенерифе
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