Пожар на заводе масел и красок произошел в Москве 

Крупный пожар произошел в Москве на заводе масел и красок на Варшавском шоссе, сообщает канал Mash. Огонь охватил уже 1000 квадратов, частично обрушились конструкции. Есть пострадавшие, среди них дети.
В МЧС говорят, что на Варшавском шоссе горит ангар.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, дом 37 «А», корпус 1, где по предварительной информации происходит возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара около 350-400 кв. метров», — сообщает московское управление МЧС.
К тушению привлечены 94 пожарных, 29 единиц техники, два вертолета. Пожару присвоен третий ранг сложности. Движение по Варшавскому шоссе ограничено.