Пожар на заводе масел и красок произошел в Москве 

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, дом 37 «А», корпус 1, где по предварительной информации происходит возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара около 350-400 кв. метров», — сообщает московское управление МЧС.