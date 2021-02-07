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Москва

В Москве девушка потеряла миллион рублей после поездки на такси 

РИА Новости 1 час назад
Москвичка лишилась миллиона рублей после поездки на такси
Фото: РИА Новости
Девушка в Москве забыла сумку с телефоном в такси, а после обнаружила, что с ее счета в банке списаны более одного миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
Девушка обратилась с заявлением в полицию днем 6 февраля. По ее словам, она села в такси на Новослободской улице. В нем она оставила сумку с телефоном и документами.

"После девушка заметила, что с ее банковского счета пропали денежные средства в размере более одного миллиона рублей", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража", часть 4 статьи 158 УК РФ.
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Происшествия , МВД , РИА Новости
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