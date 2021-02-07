Группа пожарных два года насиловали школьницу во Франции

Совершенно жуткий случай во Франции : 20 пожарных из пригорода Парижа на протяжении нескольких лет насиловали несовершеннолетнюю школьницу, сообщает издание The Guardian . На прошлой неделе рассмотрение скандального дела началось в Верховном суде страны.

Согласно показаниям потерпевшей, первый из насильников по имени Пьер познакомился с ней в 2008 году, когда ей было всего 13 лет. Он получил доступ к медицинской карте девушки, где был указан ее номер телефона. После этого огнеборец стал забрасывать Жюли «любовными сообщениями», позже попросив раздеться перед веб-камерой. Когда школьница пошла у него на поводу, он записал все на видео и начал шантажировать девушку. Позже он передал ее контакты нескольким коллегам по работе.

Затем Пьер стал требовать личной встречи с Жюли, на одной из которых изнасиловал ее. То же самое сделали другие пожарные, которые общались со школьницей. По утверждению Жюли, надругательства продолжались на протяжении двух лет, после чего она наконец-то нашла в себе силы обратиться в полицию. Как удалось выяснить следователям, за эти два года подонки посетили ее дом около 130 раз, и большинство этих визитов сопровождались изнасилованиями.

Что касается мужчин, то некоторые из них действительно признали сексуальную связь с подростком, однако заявили, что интим носил добровольный характер. Рассмотрение скандального дела продолжается уже несколько лет, сопровождаясь многочисленными митингами и дебатами в парламенте. Тем не менее приговор до сих пор не вынесен, хотя общество хочет справедливости для Жюли.