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В Мосгорсуде объявили эвакуацию из-за угрозы минирования 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 27 минут назад
В Мосгорсуде объявили эвакуацию из-за угрозы минирования
Фото: РИА Новости
В Мосгорсуде, где в понедельник должно пройти рассмотрение апелляции по делу об аресте главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, объявили эвакуацию после сообщений о минировании, рассказали в пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«В Московском городском суде сейчас эвакуация», — передает сообщение пресс-секретаря РИА «Новости».

Тверской суд Москвы в среду арестовал Смирнова на 25 суток по протоколу о несогласованной акции, прошедшей 23 января. Адвокаты главреда «Медиазоны» сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Смирнова и солиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба блогера Алексея Навального.
Смирнов был задержан 30 января за призывы к участию в несанкционированной акции. Позже его отпустили из полиции.
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Происшествия , Алексей Навальный , Сергей Смирнов , Дмитрий Спирин , Ульяна Солопова , Мосгорсуд , РИА Новости , Москва , Саратов , Саратовская Область
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