В Мосгорсуде объявили эвакуацию из-за угрозы минирования 

В Мосгорсуде, где в понедельник должно пройти рассмотрение апелляции по делу об аресте главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, объявили эвакуацию после сообщений о минировании, рассказали в пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
«В Московском городском суде сейчас эвакуация», — передает сообщение пресс-секретаря РИА «Новости».
Тверской суд Москвы в среду арестовал Смирнова на 25 суток по протоколу о несогласованной акции, прошедшей 23 января. Адвокаты главреда «Медиазоны» сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Смирнова и солиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба блогера Алексея Навального.
Смирнов был задержан 30 января за призывы к участию в несанкционированной акции. Позже его отпустили из полиции.