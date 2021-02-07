К убийству воронежской учительницы Натальи Тушинской может быть причастен 31-летний житель Луганска . Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на страницу подозреваемого в соцсети.

Мужчина написал о себе, что учился в Луганском государственном медуниверситете на травматолога, служил в украинской армии артиллеристом. После государственного переворота 2014 года, судя по фото, воевал в ополчении ЛНР.

Сейчас ему 31 год. Он пока не задержан. Силовики не комментировали информацию журналистов, что данный гражданин является подозреваемым.

На учительницу математики