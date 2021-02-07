На севере Индии от 100 до 150 человек пропали в результате наводнения, произошедшего после схода ледника.
Об этом информирует агентство ANI со ссылкой на представителя штата Уттаракханд.
Отмечается, что в результате схода ледника в реке Дхаулиганга поднялся уровень воды и была повреждена строящаяся электростанция.
«100—150 человек могли стать жертвами в результате наводнения», — заявил представитель местных властей.
В пострадавший район направлены спасатели.
В ноябре в Гватемале в результате наводнений и оползней погибли 33 человека.