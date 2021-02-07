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На севере Индии от 100 до 150 человек пропали в результате наводнения, произошедшего после схода ледника.

Об этом информирует агентство ANI со ссылкой на представителя штата Уттаракханд.

Отмечается, что в результате схода ледника в реке Дхаулиганга поднялся уровень воды и была повреждена строящаяся электростанция.

«100—150 человек могли стать жертвами в результате наводнения», — заявил представитель местных властей.

В пострадавший район направлены спасатели.