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Москва

ANI: в Индии до 150 человек пропали во время наводнения 

RT на русском и ещё 1 47 минут назад
На севере Индии от 100 до 150 человек пропали в результате наводнения, произошедшего после схода ледника.
Об этом информирует агентство ANI со ссылкой на представителя штата Уттаракханд.
Отмечается, что в результате схода ледника в реке Дхаулиганга поднялся уровень воды и была повреждена строящаяся электростанция.

«100—150 человек могли стать жертвами в результате наводнения», — заявил представитель местных властей.

В пострадавший район направлены спасатели.
В ноябре в Гватемале в результате наводнений и оползней погибли 33 человека.
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Происшествия , Видео , Гватемала , Индия
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