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Москва

В Москве у девушки, забывшей в такси мобильный телефон, сняли со счета 2 млн рублей 

ТАСС и ещё 3 54 минуты назад
Забывшая в такси телефон москвичка лишилась 2 млн
Фото: РИА Новости
Девушка лишилась более 2 млн рублей со счета после поездки на "Яндекс. Такси" в Москве, где потеряла мобильный телефон с привязанной к нему банковской картой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, накануне в полицию поступило сообщение о том, что девушка вызвала такси через мобильное приложение "Яндекс. Такси" от одного из баров на Новослободской улице до дома. Она села в автомобиль, в это время телефон был при ней. Во время поездки ей стало плохо, она попросила остановить машину, вышла на улицу, оставив сумку в салоне автомобиля.
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"Уже дома девушка обнаружила отсутствие телефона, к которому привязана банковская карта. Она позвонила в банк, где ей сказали, что с ее счета списано более 2 млн рублей. Девушка пояснила, что деньги были взяты в банке для ипотечного кредитования", — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, полиция ведет розыск подозреваемого.
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Происшествия , Москва
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