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Три человека погибли от отравления газом в Подмосковье 

Москва24 50 минут назад
Три человека погибли от отравления газом в Подмосковье
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три человека погибли в подмосковном городе Щелково из-за отравления газом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

"По предварительным данным, от отравления газом в одном из домов на улице Рабочей погибли три человека, в том числе малолетний. Еще один человек находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии", — сообщили в ведомстве.

По факту инцидента прокуратура организовала проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям ответственных лиц.
В конце декабря прошлого года тела четырех человек, в том числе двух детей, с признаками отравления угарным газом были обнаружены в одном из домов города Иваново. Инцидент произошел в квартире по улице Калинцева.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Иваново , Ивановская Область , Московская область , Щелково
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