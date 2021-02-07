Силовик задержан после убийства экс-главы села в Дагестане

Полиция задержала силовика после произошедшего в рабочем кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД убийства бывшего главы дагестанского села Новокули. Об этом сообщается в субботу, 6 февраля.
Задержанный является сотрудником правоохранительных органов. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Убитым оказался экс-глава села Новокули Абакар Капланов, передает РЕН ТВ.
По предварительной информации, в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД разбирался вопрос, который был связан с земельным спором, возникшим во время работы Капланова в должности главы села. Между сторонами случился конфликт, который перерос в потасовку. В Капланова выстрелили, он умер на месте.
После известия о случившемся у здания РОВД собралось несколько десятков человек, в основном это родные и знакомые экс-главы села. В толпе прогремели выстрелы. К месту событий направлены дополнительные силы ОМОНа и Росгвардии.