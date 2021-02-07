Четыре лыжника погибли из-за лавины в США

США на одной из популярных зон отдыха в штате Юта вблизи каньона Миллкрик сошла лавина. Жертвами происшествия стали четыре человека и еще четверо получили повреждения.

Уцелевшие лыжники сумели самостоятельно выбраться из снега, а также отыскать остальных. На момент нахождения оставшиеся четверо человек уже были мертвы. Над транспортировкой их тел в настоящее время работают спасатели. Об этом сообщает Associated Press.

Как указали сотрудники полиции, все восемь лыжников должны были знать о наступающем стихийном бедствии, так как имели при себе лавинные датчики. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс выразил свои соболезнования в связи со случившимся и предупредил, что на месте происшествия все еще сохраняется высокая опасность схода лавины.