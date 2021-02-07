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Четыре лыжника погибли из-за накрывшей зону отдыха лавины в США 

ТК «Звезда» 1 час назад
Четыре лыжника погибли из-за лавины в США
Фото: pixabay
В США на одной из популярных зон отдыха в штате Юта вблизи каньона Миллкрик сошла лавина. Жертвами происшествия стали четыре человека и еще четверо получили повреждения.
Уцелевшие лыжники сумели самостоятельно выбраться из снега, а также отыскать остальных. На момент нахождения оставшиеся четверо человек уже были мертвы. Над транспортировкой их тел в настоящее время работают спасатели. Об этом сообщает Associated Press.
Как указали сотрудники полиции, все восемь лыжников должны были знать о наступающем стихийном бедствии, так как имели при себе лавинные датчики. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс выразил свои соболезнования в связи со случившимся и предупредил, что на месте происшествия все еще сохраняется высокая опасность схода лавины.
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Происшествия , США
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