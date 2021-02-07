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На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
Фото: Александр Крюков/kreosan/Wikimapia
Сразу на двух электростанциях в Винницкой и Львовской областях Украины произошло аварийное отключение энергоблоков, об этом сообщил в Telegram депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

"В 00.52 (6 февраля — ред.) в аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина — шум в топке котла. В 04:58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина — неисправность автомата безопасности", — написал Герус.

Обе электростанции принадлежат группе компаний ДТЭК.
Как заявил депутат, остановки энергоблоков существенно усложняют работу энергосистемы страны.

"Тем не менее системный оператор "Укрэнерго" балансирует ситуацию за счет других источников, для всех потребителей осуществляется стабильная и бесперебойная подача электроэнергии", — заверил он.

Ранее Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях: 2 и 3 февраля произошли отключения энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС.
Украина решила полностью отказаться от угля
В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. С начала февраля Украина также возобновила импорт электроэнергии из России.
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Происшествия , Аномальный холод , Андрей Герус , Верховная Рада , Львовский , Московская область
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