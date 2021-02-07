На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС

«В 00:52 в аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина — шум в топке котла. В 04:58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина — неисправность автомата безопасности», — цитирует РИА Новости сообщение глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в Telegram.