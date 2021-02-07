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У РОВД в Махачкале собрались сотни земляков убитого экс-главы села 

РИА Новости и ещё 2 27 минут назад
У РОВД в Махачкале собрались сотни земляков убитого экс-главы села
Фото: РИА Новости
Руководство МВД по Дагестану выехало к отделу полиции в Махачкале, где был убит экс-глава села и собрались более 300 его земляков, сообщило ведомство.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бывшего главу села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова застрелили в кабинете начальника Советского РОВД в Махачкале. По данным источника, у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из того же села, конфликт "начался на почве земельных споров". Начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов прибыл к отделу полиции, сообщило ведомство.

"На данный момент на улице Абдуллы Алиева в Махачкале собралось более 300 жителей села Новокули Новолакского района. Причиной этого стало происшествие, ставшее следствием конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившееся убийством", — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что на месте находятся более 130 полицейских, задача которых — не допустить усиления конфликтной ситуации, "на место выехало руководство МВД Дагестана".
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Происшествия , Убийство , Росгвардия , МВД , РИА Новости , Махачкала , Республика Дагестан
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