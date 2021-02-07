У РОВД в Махачкале собрались сотни земляков убитого экс-главы села 

"На данный момент на улице Абдуллы Алиева в Махачкале собралось более 300 жителей села Новокули Новолакского района. Причиной этого стало происшествие, ставшее следствием конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившееся убийством", — говорится в сообщении МВД.