Бойцы ОМОН выпустили в экс-главу села в Дагестане 36 пуль

«Сегодня в 21:00 его загнали в Советский район РОВД. На него было написано заявление на счет земли какой-то. Убийство было совершено его же земляками с села Новокули. Было выпущено 38 патронов двумя сотрудниками ОМОНа», — рассказал мужчина, добавив, что Капланов был неконфликтным.