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В убитого бойцами ОМОН бывшего главу села в Дагестане было выпущено 36 пуль 

Lenta.ru 26 минут назад
Бойцы ОМОН выпустили в экс-главу села в Дагестане 36 пуль
Фото: Telegram-канал Mash
Бывший глава села Новокули в Дагестане Абакар Капланов был убит земляками из-за земельного спора. Об этом в беседе с РЕН ТВ сообщил троюродный брат умершего Рамзан Султанов.

«Сегодня в 21:00 его загнали в Советский район РОВД. На него было написано заявление на счет земли какой-то. Убийство было совершено его же земляками с села Новокули. Было выпущено 38 патронов двумя сотрудниками ОМОНа», — рассказал мужчина, добавив, что Капланов был неконфликтным.

Версию о земельном споре подтверждает и МВД республики в своем Instagram.
Как уточняет Baza, выстрелов было 36 — два бойца ОМОН выпустили по 18 пуль. Именно столько патронов находится в обойме табельного пистолета Ярыгина.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону, ведомство приложит все усилия для расследования случившегося. На место преступления прибыл начальник Управления Росгвардии по Республике Дагестан генерал-майор полиции Магомед Баачилов.
Ранее сообщалось, что в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД Махачкалы был застрелен бывший глава села Новокули. По данным Baza, убийцы были бойцами ОМОН. У здания отдела собралась толпа друзей и родственников Капланова.
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Происшествия , Росгвардия , МВД , РЕН ТВ
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