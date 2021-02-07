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Начальник управления Росгвардии прибыл на место ЧП в Махачкале, где убит экс-глава села 

ТАСС 56 минут назад
Начальник управления Росгвардии прибыл на место ЧП в Махачкале
Фото: ТАСС
Глава управления Росгвардии Магомед Баачилов прибыл на место происшествия в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.
Ранее источник в правоохранительных структурах сообщал ТАСС, что экс-глава дагестанского села Новокули убит в одном из отделов полиции в Махачкале. Подозреваемый задержан.

"Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время на месте происшествия находится начальник управления Росгвардии по Республике Дагестан, Герой России, генерал-майор полиции Магомед Баачилов. Также на месте находятся необходимые силы для охраны общественного порядка", — сообщили в пресс-службе.

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Происшествия , Росгвардия , ИТАР-ТАСС , Махачкала , Республика Дагестан
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