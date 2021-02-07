Начальник управления Росгвардии прибыл на место ЧП в Махачкале

"Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время на месте происшествия находится начальник управления Росгвардии по Республике Дагестан, Герой России, генерал-майор полиции Магомед Баачилов. Также на месте находятся необходимые силы для охраны общественного порядка", — сообщили в пресс-службе.