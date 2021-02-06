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Двухлетний сын российского бизнесмена погиб во время вечеринки в сауне 

Lenta.ru 1 час назад
Двухлетний сын российского бизнесмена погиб на вечеринке в сауне
Фото: ТАСС
В Новосибирске в ходе празднования дня рождения в сауне погиб двухлетний сын российского бизнесмена. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания, ребенок вместе с родителями был в сауне вечером в пятницу, 5 февраля. Семья приехала с Алтая для празднования дня рождения дяди мальчика.

«Они взяли время с семи часов вечера до полуночи», — пояснил источник в экстренных службах.

В сауне находилась не только парилка, но и аквапарк и бассейны с горками. Всего на празднике было несколько детей, взрослые перегородили дорогу к бассейну диваном, чтобы они не оказались в воде. Однако ребенок упал в воду, его обнаружили уже в бессознательном состоянии.
Также указывается, что на вечеринке алкоголя взрослые не употребляли. Следственные органы проводят проверку.
В июне прошлого года шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса в Перми. Девочка пришла в баню вместе со своей матерью. Женщина отдыхала в компании знакомых, оставив ребенка в бассейне без присмотра. Обнаружившие тело девочки люди попытались оказать ей первую медицинскую помощь, однако спасти ее не удалось.
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Происшествия , Алтай , Монголия , Новосибирск , Новосибирская Область , Пермский Край , Пермь
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