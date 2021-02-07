В Росгвардии прокомментировали убийство экс-главы села в Дагестане 

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Росгвардия приложит все усилия для расследования инцидента в отделе полиции в Махачкале , где был убит экс-глава села, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бывшего главу села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова застрелили в кабинете начальника Советского РОВД в Махачкале. По данным собеседника агентства, у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из того же села, конфликт "начался на почве земельных споров".

"Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего", — говорится в заявлении Росгвардии.

Как сообщили в УМВД по Дагестану, у отдела полиции, где произошло убийство, собрались более 300 земляков погибшего. На место происшествия стянуты более 130 полицейских, задача которых — не допустить разгорания конфликта.

Туда прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану генерал-майор полиции Магомед Баачилов, на место происшествия также выехало руководство МВД республики.