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Убийцу мужчины в кабинете начальника угрозыска в Махачкале задержали 

Lenta.ru и ещё 7 20 часов назад
Убийцу мужчины в кабинете начальника угрозыска задержали
Фото: ТАСС
Подозреваемого в убийстве бывшего главы села Новокули в отделе полиции в Махачкале задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства отметил, что убийцей стал сотрудник одной из силовых структур региона.

«Подозреваемый задержан на месте происшествия. Скрыться не пытался», — заявил источник.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о сотруднике Росгвардии.
Ранее сообщалось, что в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД Махачкалы двумя бойцами ОМОН был убит бывший глава села Новокули Абакар Капланов. Причиной произошедшего, по предварительной информации, стал земельный спор.
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Происшествия , Росгвардия , МВД , Махачкала , Республика Дагестан
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