ОМОН расстрелял мужчину в кабинете начальника угрозыска Махачкалы

Все новости на карте

Бойцы ОМОН застрелили бывшего главу села Новокули в кабинете начальника уголовного розыска Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС в своем Telegram-канале.

По данным источников Telegram-канала Baza, Абакара Капланова убили из-за некоего земельного спора сотрудники ОМОН, братья Курбановы. Мужчина был расстрелян из табельного пистолета в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД

ТАСС уточняет, что пока официального подтверждения произошедшего нет.

В январе сообщалось, что в дагестанском городе Каспийск полицейский случайно застрелил мужчину во время драки. Правоохранители выехали на вызов о потасовке между парнем и девушкой. Полицейский хотел дать предупредительный выстрел, однако случайно попал мужчине в голову.