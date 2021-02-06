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Бойцы ОМОН застрелили мужчину в кабинете начальника угрозыска в Махачкале 

Lenta.ru 1 час назад
ОМОН расстрелял мужчину в кабинете начальника угрозыска Махачкалы
Фото: РИА Новости
Бойцы ОМОН застрелили бывшего главу села Новокули в кабинете начальника уголовного розыска Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС в своем Telegram-канале.
По данным источников Telegram-канала Baza, Абакара Капланова убили из-за некоего земельного спора сотрудники ОМОН, братья Курбановы. Мужчина был расстрелян из табельного пистолета в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД.
ТАСС уточняет, что пока официального подтверждения произошедшего нет.
В январе сообщалось, что в дагестанском городе Каспийск полицейский случайно застрелил мужчину во время драки. Правоохранители выехали на вызов о потасовке между парнем и девушкой. Полицейский хотел дать предупредительный выстрел, однако случайно попал мужчине в голову.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Махачкала , Республика Дагестан
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