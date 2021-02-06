Пенсионерка сбросила с балкона полмиллиона рублей в Москве

Москве мошенники, представившись сотрудниками полиции , вынудили пенсионерку отдать им 500 тыс. рублей, сообщили в столичном управлении МВД.

Злоумышленники позвонили женщине и сообщили о разработке банды мошенников, которые якобы намерены списать с ее карты все сбережения. Согласившись помочь лжеполицейским в поимке преступников, 84-летняя пенсионерка, следуя их инструкциям, сбросила с балкона все свои средства, передает «Говорит Москва»

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По подозрению в преступлении задержаны трое мужчин в возрасте от 22 до 31 года.