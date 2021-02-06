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Москва

Пенсионерка сбросила мошенникам с балкона полмиллиона рублей в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Пенсионерка сбросила с балкона полмиллиона рублей в Москве
Фото: ТАСС
В Москве мошенники, представившись сотрудниками полиции, вынудили пенсионерку отдать им 500 тыс. рублей, сообщили в столичном управлении МВД.
Злоумышленники позвонили женщине и сообщили о разработке банды мошенников, которые якобы намерены списать с ее карты все сбережения. Согласившись помочь лжеполицейским в поимке преступников, 84-летняя пенсионерка, следуя их инструкциям, сбросила с балкона все свои средства, передает «Говорит Москва».
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По подозрению в преступлении задержаны трое мужчин в возрасте от 22 до 31 года.
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Аналогичный инцидент произошел в Москве в ноябре прошлого года, когда злоумышленник под видом участкового уговорил 80-летнюю пенсионерку выбросить в окно 1 млн рублей.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , МВД , Москва
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